Koning opent hoofdkantoor Koninklijke Boon Edam

Koning Willem-Alexander heeft vrijdag in Edam het nieuwe hoofdkantoor van Koninklijke Boon Edam geopend. Het familiebedrijf is gespecialiseerd in de levering van tourniquetdeuren, beveiligingsdeuren en -sluizen, toegangspoortjes en doorloopsluizen aan klanten over de hele wereld. Het bedrijf bestaat dit jaar 150 jaar.

Willem-Alexander was vrijdagmiddag aanwezig bij het openingsprogramma en kreeg een rondleiding door het bedrijf. Tijdens de rondleiding kreeg de koning uitleg van medewerkers over verschillende onderdelen in het productieproces.

Na de rondleiding sprak Willem-Alexander met eigenaar Niels Huber en lokale ondernemers. Onderwerp van gesprek was maatschappelijk verantwoord ondernemen en de rol van het familiebedrijf in de regio.