Koning opent nieuw onderzoekscentrum Heineken in Zoeterwoude

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag in Zoeterwoude het nieuwe Global Research & Development (R&D) Centre van bierbrouwer Heineken geopend. In dit onderzoekscentrum worden nieuwe en bestaande biermerken (verder) ontwikkeld voor de grootste bierbrouwerij van Europa.

Bij aankomst bij het nieuwe onderzoekscentrum op het terrein van Heineken werd de koning onthaald door onder anderen burgemeester Fred van Trigt van Zoeterwoude, Heineken-topman Dolf van den Brink en Heineken-erfgename Charlene de Carvalho-Heineken. Tijdens de openingsceremonie in het centrum vertelden zij onder meer over de geschiedenis en de toekomstvisie van het bedrijf in Zoeterwoude. In een filmpje op het grote scherm was vervolgens te zien hoe met behulp van een robothond, paard en wagen en een drone een flacon met gist naar de zaal werd gebracht. De drone vloog in het filmpje over de brouwerij en deed dat op dat moment ook echt boven de aanwezigen die naar het overvliegende projectiel wezen.

Willem-Alexander werd na de ontvangst van de gist uitgenodigd om het R&D Centre officieel te openen. Op het podium was een groen-wit koord naar beneden gekomen, maar voordat hij daaraan mocht trekken kreeg de koning eerst uitleg over de procedure. Willem-Alexander en de aanwezigen in de zaal moesten daarop lachen, want de openingshandeling kon toch niet heel moeilijk zijn. Deze bleek inderdaad net zo makkelijk als gedacht. Er werd afgeteld en de koning trok aan het koord waarop de groene doeken achter hem vielen en het nieuwe R&D Centre zichtbaar werd. Vanachter de ramen zwaaiden de onderzoekers van het zojuist geopende lab lachend naar de koning en de aanwezigen.

Na de ceremonie kreeg de koning een rondleiding door het nieuwe lab. Hier kreeg hij onder meer uitleg over het graan dat bij het brouwen wordt gebruikt. Ook sprak hij met onderzoekers en medewerkers over productontwikkeling in een mondiale markt. In totaal werken er ongeveer honderd mensen uit twaalf verschillende landen in het R&D Centre.