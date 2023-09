Koning opent nieuw pand sociaal ontwikkelbedrijf iederz

Koning Willem-Alexander heeft donderdagochtend in Groningen een nieuw pand geopend van iederz. Het sociaal ontwikkelbedrijf van de gemeente Groningen zat eerst op drie verschillende locaties, maar is nu gevestigd in het nieuwe duurzame gebouw.

Bij de opening waren zo’n zevenhonderd medewerkers aanwezig. Na de opening kreeg Willem-Alexander een rondleiding langs de verschillende afdelingen en sprak hij daar met medewerkers over hun werkzaamheden. Ook sprak de koning met vertegenwoordigers over onder meer de regiofunctie van iederz en samenwerkingsverbanden die zijn aangegaan.

Iederz ondersteunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt bij een eerste stap naar werk. Het bedrijf biedt door samenwerking met verschillende organisatie werkzaamheden in verschillende sectoren aan. Die kunnen mensen intern bij iederz of extern uitvoeren. Ook worden vaardigheidstrainingen en ontwikkelingstrajecten aangeboden om mensen te helpen een vervolgstap te zetten op de arbeidsmarkt.