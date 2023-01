Koning opent nieuwe batterijfabriek in Helmond

Koning Willem-Alexander heeft donderdag de nieuwe batterijfabriek van het bedrijf ELEO geopend. Dat gebeurde op de Automotive Campus in Helmond.

Na de officiële openingshandeling kreeg de koning een rondleiding door de fabriek. Hij kreeg meer uitleg over het productieproces van de batterijsystemen en zag daarbij verschillende toepassingen. Tijdens zijn wandeling door de fabriek sprak Willem-Alexander met verschillende werknemers over hun taken.

ELEO ontwerpt en bouwt hoogwaardige batterijsystemen voor een breed scala aan industriële toepassingen, waaronder bouw- en landbouwmachines en commerciële voertuigen. De nieuwe fabriek heeft een oppervlakte van 3000 vierkante meter. Het gebouw wordt door middel van een warmtepomp en zonnepanelen duurzaam verwarmd.