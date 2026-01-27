Koning opent nieuwe fabriek van autobandenrecycler met shovel

Koning Willem-Alexander heeft dinsdagochtend een nieuwe fabriek van autobandenrecycler Circtec in Farmsum geopend. De koning verrichtte de openingshandeling met behulp van een shovel. Daarmee goot hij een stortbak vol.

In de fabriek worden versleten autobanden omgezet naar nieuwe producten. Vulstof uit de banden wordt gebruikt voor nieuwe autobanden, van vrijgekomen vloeistoffen worden nieuwe plastics gemaakt en biobrandstoffen worden in de toekomst ingezet om scheepvaart te verduurzamen.

De koning kreeg na de openingshandeling een rondleiding langs verschillende producten en machines en kreeg een toelichting op het productieproces. Hij sprak daarna met enkele vertegenwoordigers over de impact op de regio.

De fabriek van Circtec wordt in twee fases gebouwd. Het plan is dat de fabriek eind 2028 op volle capaciteit draait. De installatie moet uiteindelijk 180.000 ton gebruikte autobanden per jaar verwerken.