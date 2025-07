Koning opent programma over Zwolse kunstenaarsfamilie Ter Borch

Koning Willem-Alexander brengt op 5 september een bezoek aan Zwolle, maakt de Rijksvoorlichtingsdienst maandag bekend. De koning opent die dag het culturele programma Ter Borch thuis in Zwolle, over de Zwolse kunstenaarsfamilie Ter Borch.

Het Academiehuis Grote Kerk, ANNO Stadsmuseum Zwolle en Museum de Fundatie brengen ieder afzonderlijk tentoonstellingen over en van de diverse gezinsleden. Willem-Alexander begint zijn bezoek in het Academiehuis. Hij krijgt daar onder meer een rondleiding over de tentoonstelling die zich specifiek richt op Gesina, de dochter en zus uit het gezin. Ook een wandeltocht naar Museum de Fundatie staat op het programma van de koning. Tijdens de wandeling krijgt hij een toelichting over de expositie van ANNO Stadsmuseum Zwolle.

Ter Borch thuis in Zwolle is van 6 september tot en met 1 februari 2026 te zien.