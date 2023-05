Koning opent tentoonstelling over invloed van Vlaamse schilders

Koning Willem-Alexander heeft donderdag in Museum Catharijneconvent in Utrecht de tentoonstelling Ode aan Antwerpen. Het Geheim van de Hollandse meesters geopend. Deze tentoonstelling, met ruim tachtig werken uit de zestiende en zeventiende eeuw, laat zien hoe groot de invloed van Vlaamse schilders was op de Hollandse schilderkunst.

Antwerpen was in de zestiende eeuw de belangrijkste handelsmetropool van West-Europa, waardoor de stad zich tot het centrum van de kunst en handel hierin ontwikkelde. In 1585 verloor de stad zijn economische positie en trokken voornamelijk protestantse kunstenaars en kooplieden naar de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, waardoor de kunst, de kunstmarkt en de economie van Amsterdam tot bloei kwamen.

De tentoonstelling in het museum laat aan de hand van werken van onder anderen Frans Hals, Peter Paul Rubens en Rembrandt van Rijn zien dat de Hollandse schilderkunst uit de zeventiende eeuw niet had kunnen ontstaan zonder de meesters uit Antwerpen. Bijna de helft van de kunst op de expositie komt uit de collectie van The Phoebus Foundation uit Antwerpen. De rest is afkomstig uit de collectie van het museum en Nederlandse bruikleengevers.

Tijdens het openingsprogramma in de Sint-Catharinakathedraal werd dieper ingegaan op de Vlaamse meesters, hun werk en hun invloed op de Nederlanden. Samen met museumdirecteur Marieke van Schijndel opende de koning de tentoonstelling. Vervolgens kreeg Willem-Alexander een rondleiding door de expositie en sprak hij met Vlaamse genodigden en betrokkenen.