Koning opent vernieuwd museum Het Spinozahuis

Koning Willem-Alexander opent woensdag 8 april het vernieuwde museum Het Spinozahuis in Rijnsburg. De koning onthult er een gedenkteken met het zegel van Spinoza erin verwerkt. Daarna loopt hij door het museum en praat hij met vrijwilligers, bestuursleden en organisaties die zich bezighouden met Spinoza’s gedachtegoed.

In Het Spinozahuis kunnen bezoekers het leven en de ideeën van filosoof Baruch Spinoza ontdekken. Baruch Spinoza betrok het huis in 1661 en werkte er aan zijn bekende filosofische meesterwerk Ethica.

Het museum begon in 2023 met de grootschalige verbouwing, waarbij onder meer een nieuwe ontvangstruimte is gerealiseerd. Ook de tuin is aangepakt.