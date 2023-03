Koning opent ‘watertunnel’ met Tadzjiekse president

Koning Willem-Alexander had woensdag de eer om de ‘Source to Sea’-tunnel bij de Verenigde Naties in New York te openen, samen met de president van Tadzjikistan. Nederland en Tadzjikistan organiseren samen een VN-conferentie over water, die duurt van woensdag tot en met vrijdag.

De ’tunnel’ is in feite een tent van ongeveer 15 meter lang. In de tent hangen verschillende tentoonstellingen, die gaan over de relatie van Nederland en Tadzjikistan met water, wereldwijde problematiek met water en oplossingen daarvoor.

Toen de koning en de Tadzjiekse president de tent aan de andere kant weer verlieten, werden zij opgewacht door de Australische zakenvrouw Mina Guli. Zij heeft tweehonderd marathons gerend om aandacht te vragen voor problemen zoals droogte of gebrek aan schoon drinkwater. “Die toewijding, dat uithoudingsvermogen: het is indrukwekkend”, zei de koning tegen haar.

Eerder dinsdag kreeg de koning een rondleiding langs een nieuw aan te leggen waterkering. De stad New York werd in 2012 hard geraakt door orkaan Sandy. Straten stonden onder water en veel mensen raakten opgesloten in hun huis. Daarom wordt nu een grote waterkering gebouwd. De koning was zichtbaar in zijn nopjes toen de stalen deuren van de kering, met een dikte van ongeveer een halve meter, werden gesloten. Voordat hij koning werd, heeft Willem-Alexander zich jaren ingezet voor waterbeheer.