Koning over ervaringen met media: soms even op je tong bijten

Koning Willem-Alexander moet soms in gesprekken met media even op zijn tong bijten. Dat vertelde hij donderdag in een talkshow voor en door studenten op de opleiding Fontys Journalistiek in Tilburg. Hij zei dat het spreekwoord ‘spreken is zilver, zwijgen is goud’ soms van toepassing is. “Zeker als je wel een snel antwoord klaar hebt, maar dat niet altijd even geschikt is voor de buitenwereld”, lachte hij. “Maar over het algemeen heb ik er geen problemen mee als ik van journalisten vragen krijg.”

De koning, die op de school was voor een werkbezoek, kreeg ook de vraag welke rol hij zelf zou willen vervullen als hij in de journalistiek zou werken. Dan zou hij “van de oude stempel zijn” en onderzoeksjournalist willen zijn, zei hij. “Iemand die de tijd neemt en de tijd krijgt om achtergrondstukken te kunnen maken.”

Zelf heeft hij vanuit zijn studie geschiedenis ook vrienden die journalist zijn geworden, vertelde hij. “Je leert er goed schrijven, maar ook onderzoek doen”, zei hij. Hij had ook advies voor de studenten van Fontys Journalistiek, namelijk dat ze om zich heen moesten blijven kijken en zichzelf “niet al te vast zetten” op wat ze denken te gaan worden, maar ruim blijven kijken. “Grijp de mogelijkheden die er zijn.”

Bang

De studenten die de talkshow presenteerden vroegen de koning ook nog of hij vooraf bang was om zoveel journalisten tegelijk te ontmoeten. “Nou, ze zijn nog in opleiding”, grapte hij, waarna hij deelde het juist leuk te vinden om hier te zijn “en te onderstrepen hoe belangrijk het is dat er opleidingen journalistiek zijn in Nederland”.

De koning bezocht de hbo-opleiding om te praten over de verschillende rollen van een journalist in de samenleving. Hij kreeg een rondleiding en sprak met studenten en docenten.