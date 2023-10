Koning over geschiedenis met Zuid Afrika: niet altijd makkelijk

Nederland heeft een gedeelde en niet altijd makkelijke geschiedenis met Zuid-Afrika. Dat zei koning Willem-Alexander vrijdag, die daarmee doelt op het slavernijverleden, aan het einde van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika. Hij sprak met vertegenwoordigers van de Nederlandse gemeenschap in het land.

Het is, zo sprak de koning de menigte toe, goed om erbij stil te staan dat zij op een plek staan waar Nederlanders dat meer dan 350 jaar geleden ook deden. Koning Willem-Alexander sprak tegenover de aanwezigen de hoop uit dat gezamenlijk gewerkt kan worden aan heling richting de toekomst.

Tijdens een bezoek aan museum Slave Lodge in Kaapstad vrijdagochtend kreeg het koningspaar nog te maken met zo’n honderd boze demonstranten, die meer aandacht voor de rol van Nederland in het slavernijverleden van Zuid-Afrika wilden. “We hadden verwacht dat daar mensen zouden zijn. We zijn ook in gesprek gegaan met demonstranten want we begrijpen ook heel goed dat ze hier aanwezig waren”, zei de koning hier later over tijdens het persgesprek vrijdag.