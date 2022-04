Koning over Invictus Games: belangrijk dat kinderen dit zien

Koning Willem-Alexander vindt het belangrijk dat kinderen aanwezig zijn op de Invictus Games, omdat ze zo ook zien dat veel mensen hun leven hebben gegeven voor anderen. In een kort interviewtje met #Vteam, een groep kinderen en jongeren die zich inzet voor vriendschap, vrede en vrijheid, vertelt de koning over het belang van de aanwezigheid van kinderen op het sportevenement voor fysiek en mentaal gewonde militairen.

“Ik vind het heel belangrijk dat hier kinderen zijn, want je moet ook zien dat mensen hun leven geven voor anderen. We zien nu ook – heel verschrikkelijk – hoe er een oorlog dichtbij in Oekraïne is, dat mensen ook daar hun leven geven om hun land te beschermen”, zegt de koning tegen Fleur (11), Sophia (11) en Jay (12). “En deze mensen hebben dat ook gedaan, vaak in een ander land voor andere mensen en zijn gewond geraakt. En toch vechten ze zich er weer bovenop, dat ze weer aanwezig zijn. Het is goed voor kinderen om te zien wat mensen doen om hun land te beschermen.”

De koning was vrijdag samen met de Britse prins Harry bij de finale van het rolstoelbasketbal. “Ik ben ontzettend trots”, zei de koning over het Nederlandse basketbalteam dat het tot de finale schopte, maar daarin verloor van de Verenigde Staten. “Maar ik ben met name trots op al deze mensen die het niet makkelijk hebben. Die het land gediend hebben, mensen hebben geholpen, gewond zijn geraakt en met de sport er weer bovenop zijn gekomen.”