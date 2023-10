Koning over ontbrekende Máxima: fotoshop er gewoon in

Koning Willem-Alexander moest vrijdag in Zuid-Afrika in zijn eentje een bezoek brengen aan de Kirstenbosch National Botanical Garden, maar in gedachten was koningin Máxima erbij. Tijdens een fotomoment vroeg de koning grappend aan de aanwezige fotografen of zij Máxima erin wilden fotoshoppen.

“Er mist iemand”, riep één van de fotografen, verwijzend naar de koningin die op dat moment op de University Experimental Farm in Stellenbosch was. “Fotoshop erin gewoon”, zei de koning, terwijl hij zijn arm om een denkbeeldige Máxima heen sloeg. Daarop vroegen de fotografen of ze nog snel voorbij de koning mochten. “Nee”, zei hij lachend. “Nou ja, hup, rennen!”

De koning kreeg een rondleiding door de botanische tuin, een van de grootste ter wereld. De tuin ligt op de hellingen van de Tafelberg bij Kaapstad. Ongeveer 10 procent van alle plantensoorten ter wereld is in het park te vinden.

Na afloop van het bezoek werd de koning opgewacht door kinderen die naar een Nederlandse school in Kaapstad gaan. “Kom even wat dichterbij, jullie zijn allemaal zo braaf”, zei de koning, terwijl hij de kinderen bij elkaar riep. Hij vroeg hen vervolgens naar het leven in Zuid-Afrika en of het leuk was op school. De kinderen antwoordden volmondig ‘ja’. Dat leek de koning niet helemaal te geloven: “Weten jullie het zeker?”

De koning begon vrijdagochtend ook al over fotoshoppen, tijdens het poseren voor de Tafelberg. De berg was volledig in mist gehuld. “Fotoshop er maar in”, zei hij toen. Al hoefde het wat de koning betreft niet per se de Tafelberg te zijn, de Kilimanjaro mocht ook.