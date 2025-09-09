Koning over vakantie in coronatijd: deel discussie valt weg

Een deel van de discussie over de veelbesproken herfstvakantie van het koningspaar in Griekenland in coronatijd valt volgens koning Willem-Alexander “altijd” weg. “We hadden niet naar Griekenland moeten gaan, maar het was niet verboden. Maar dat deel valt altijd weg in de discussie”, zei de koning dinsdag tijdens het streekbezoek aan Flevoland.

“Griekenland was toegestaan om naartoe te gaan”, antwoordde Willem-Alexander op een vraag van een cliënt van zorgorganisatie Kwintes, die vlak daarvoor een theaterstuk had opgevoerd voor het koningspaar. “Het was niet op die manier fout, het was fout, omdat het land op slot ging.”

Willem-Alexander en Máxima besloten de herfstvakantie van 2020, ondanks de coronapandemie, door te brengen in hun villa in Griekenland. De Nederlandse regering had iedereen gevraagd vanwege de pandemie de herfstvakantie niet in het buitenland door te brengen en zo min mogelijk te reizen. Reizen was niet verboden. Er ontstond publieke verontwaardiging over de vakantie, waarna het koningspaar die na een paar uur afbrak. Later boden Willem-Alexander en Máxima excuses aan in een videoboodschap.

“Het was fout om te gaan, omdat het een fout beeld gaf”, zei de koning dinsdag. “Het is helaas zo gebeurd.”