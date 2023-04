Koning over voetbal: Nederlands kampioen is ook mijn kampioen

Koning Willem-Alexander mag dan wel supporter zijn van voetbalclub Ajax, maar dat betekent niet dat hij de Rotterdamse club Feyenoord het niet gunt om dit jaar landskampioen te worden. Dat zei de koning donderdag in een interview dat te zien was in de Koningsdag-uitzending van de NOS.

De koning had eerder in de podcastserie Door het oog van de Koning onthuld dat hij voor Ajax is, wat veel losmaakte. Daar werd hij naar gevraagd. “Als ik het over zes maanden weer zeg staat het weer op de voorpagina”, grapte de koning.

“Wat ik wel wil zeggen: er is maar een team dat het verdient om dit jaar Nederlands kampioen te worden. En als je Nederlands kampioen bent, ben je ook mijn kampioen”, zei hij, refererend aan Feyenoord.

Veel mensen die in Rotterdam langs de route stonden werden gevraagd naar wat zij ervan vonden dat de koning niet voor Feyenoord, maar voor Ajax is. Máxima, die juist wel voor Feyenoord is, droeg gedurende het programma kort een Feyenoord-sjaal.