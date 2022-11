Koning overhandigt Erasmusprijs aan schrijver David Grossman

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de Erasmusprijs uitgereikt aan de Israëlische schrijver David Grossman. Ook koningin Máxima en prinses Beatrix waren bij de uitreiking in het Koninklijk Paleis Amsterdam aanwezig.

Het was al bekendgemaakt dat Grossman de prijs, die bestaat uit een bedrag van 150.000 euro, zou winnen. Het thema van de Erasmusprijs van dit jaar was ‘verbinders in een verdeelde wereld’.

Volgens de jury van de Stichting Praemium Erasmianum, die voor de onderscheiding verantwoordelijk is, weet Grossman “met ongekende moed” ongemakkelijke politieke onderwerpen aan te snijden. “Zoals het dagelijks leven van mensen in bezet gebied en de Palestijnse minderheid in Israël, maar ook thema’s als vriendschap, leven met het verleden en de band tussen generaties”, zo staat in het juryrapport.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend “aan een persoon of instelling die binnen het kader van de culturele tradities van Europa een belangrijke bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, de sociale wetenschappen en de kunsten”. De koning is regent van de Stichting Praemium Erasmianum.