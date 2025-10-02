Koning: persvrijheid te belangrijk om privacy mee te schenden

Koning Willem-Alexander heeft tijdens een werkbezoek in Tilburg gereageerd op een vraag over de publicatie van foto’s waarop zijn dochter prinses Alexia te zien is met zanger Antoon. In een talkshow voor en door studenten noemde hij “persvrijheid en vrijheid van meningsuiting” te belangrijk om “te misbruiken om iemands privacy te schenden en geld mee te verdienen”.

De studenten van de talkshow ey! weekly! van Fontys Journalistiek in Tilburg vroegen de koning of hij een rechtszaak gaat beginnen tegen het weekblad Privé, dat de foto’s heeft gepubliceerd. Daarop antwoordde hij niet rechtstreeks. Wel zei hij persvrijheid belangrijk te vinden om “misstanden in de maatschappij aan de kaak te stellen” en “de allerbelangrijkste elementen in een democratische rechtsstaat”.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) verwees eerder op vragen over de publicatie in Privé naar de zogenoemde mediacode. Die bestaat sinds 2005 om de persoonlijke levenssfeer van leden van het Koninklijk Huis te beschermen. In de mediacode staat dat publicatie van “foto’s en video’s die de privésfeer betreffen” onrechtmatig kan zijn. Buiten bij de hogeschool stond bij aankomst en vertrek van de koning een man tegen de code te protesteren. Op zijn bord stond “Koninklijke Kliek Mediacode weg ermee”.

De koning sprak tijdens het werkbezoek met studenten en docenten over de opleiding en de ontwikkelingen in de journalistiek. Studenten kunnen zich op deze opleiding verdiepen in de verschillende rollen die een journalist kan hebben in de maatschappij, zoals factchecker, waakhond, impactmaker en duider.