Koning: politiegeweld Kenia kwam ook door gebrek aan opleiding

Koning Willem-Alexander zegt dat het politiegeweld bij de protesten in Nairobi “ook door gebrek aan opleiding” bij de politie kwam. Bij protesten over belastingverhoging en een daaropvolgende bestorming van het parlementsgebouw kwamen tientallen mensen om het leven door schoten van de politie. Sindsdien is niemand vervolgd.

“Mensen wisten ook niet wat ze moesten doen en zijn maar gaan schieten”, zei de koning tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Kenia. “Dat is niet goed te praten, maar aan die kant moet je ook werken: hoe leid je je politie op? En degenen die excessief geweld gebruikt hebben, moeten onderzocht worden.”

Het onderwerp kwam donderdagochtend ter sprake bij een bezoek aan het Hooggerechtshof in Nairobi. Daar sprak de koning met de hoogste rechter van het land, Martha Koome. Onder Kenianen is grote onvrede over het afhandelen van het politiegeweld en het gebrek aan vervolging. De koning zei tegen de pers dat hij heeft gemerkt dat “de wil” om te onderzoeken en te vervolgen er wel is, “maar ze hebben heel weinig middelen en weinig geld”.