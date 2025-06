Koning poseert met campingheksen en moet groeten aan wijfie doen

Koning Willem-Alexander heeft vrijdagmiddag een bezoek gebracht aan Camping Oostra in Assen, net naast het TT Circuit. De koning vlagde daar eerder op de middag de training af van de Moto2-sessie. Willem-Alexander werd enthousiast ontvangen door de vele campinggasten die graag met hem op de foto wilden en een praatje wilden maken.

De koning werd vanaf het TT Circuit naar de nabijgelegen camping gereden, waar hij werd ontvangen door de eigenaren. Met hen maakte de koning een rondje over de camping. Bij de ontvangst schalde uit een van de vele geluidsspeakers van de campinggasten het Wilhelmus, speciaal voor de koning. Bezoekers waren enthousiast door het hoge bezoek. “Willyyy”, riep iemand, waarop een ander zei “dat is toch gaaf”. Weer een andere campinggast beaamde hoe speciaal het bezoek was, want “dit kan alleen in Nederland”.

Bij een van de kampeerplekken hield de koning even stil en maakte hij een praatje met de gasten. Willem-Alexander vroeg onder meer of ze zelf alle spullen meenamen, verwijzend naar de tenten en kookinstallaties. Nadat hij met het gezelschap op de foto was geweest en een van de campinggasten ook een foto had gemaakt van de aanwezige media (“alle cameramensen even lachen!”), nam de koning nog een kort kijkje in de caravan. “Die ziet er nog heel netjes uit”, vond hij.

Campingheksen en ‘groeten aan je wijfie’

Het rondje over de camping ging onder grote belangstelling van de aanwezigen verder. De koning stopte hier en daar voor een foto, zoals onder meer bij een aantal vrouwen dat zichzelf “campingheksen” noemde. Willem-Alexander ging met hen op de foto en vroeg lachend of hij nu ook een campingheks in opleiding was, verwijzend naar wat er op de trui van een van de vrouwen stond.

In het voorbijgaan werd de koning door de gasten uitbundig begroet en uitgenodigd om wat te eten of te drinken. “Ik heb de koffie klaar hoor”, riep een vrouw naar Willem-Alexander in het voorbijgaan. Hij antwoordde tot haar teleurstelling dat hij helaas geen tijd had, maar ze wenste hem nog wel een fijne dag. “Doe je wijfie maar de groeten”, riep ze hem na. Dat beloofde hij te doen.

Uit de boxen klonk het nummer King van de Camping van Frank Lammers toen de koning en zijn gezelschap weer richting de ontvangst liepen waar een laatste groepsfoto met de familie Oostra en de campingmedewerkers gepland stond. Willem-Alexander wilde eerst graag even van het campingtoilet gebruikmaken, maar werd verteld dat er voor hem “een speciaal toilet” was gereserveerd. “Dan gaan we daar gebruik van maken”, zei hij lachend. Toen hij terug was kon de foto worden genomen en nam de koning lachend en zwaaiend afscheid van de aanwezige bezoekers.