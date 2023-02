Koning praat in Rotterdam over afstand tot de arbeidsmarkt

Koning Willem-Alexander heeft woensdag samen met minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) een bezoek gebracht aan Simpel Switchen in de Participatieketen in de wijk Hillegersberg in Rotterdam. Het programma richt zich op mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een verstandelijke beperking, en heeft als doel om de overgang van een uitkering of dagbesteding naar werken makkelijker te maken.

De koning sprak met een meisje dat onder meer in de woonkamer van een revalidatiecentrum helpt. Hij merkte dat zij het een beetje spannend vond, ook omdat er aardig wat pers was meegekomen. De koning vertelde haar dat ze maar moest doen alsof alleen hij aan het luisteren was en dat leek wat te helpen. De jonge vrouw vertelde over haar werkzaamheden, onder meer het koffie inschenken en eten uitdelen aan mensen die revalideren, en over haar uitdagingen. Zo vond ze het moeilijk dat mensen vaak maar een paar dagen of weken verblijven en dan weer vertrekken. Dat begreep de koning maar al te goed.

Toen de koning haar vroeg waar ze het meest trots op was in haar carrière, hoefde ze niet lang na te denken: “dat ik kennis met jou heb gemaakt”. De koning zei daarop dat hij dat ook een grote eer vond en dat hij het leuk vond om te zien wat voor werk er in het revalidatiecentrum wordt verricht. Aan tafel zaten ook twee oudere vrouwen die momenteel revaliderende zijn. “U ziet er heel sterk uit, dus revalideren en snel weer naar huis”, merkte de koning bij beide dames op. Die vertelden daarop dat ze dat maar al te graag wilden. Hun verzorgende vinden ze “een echte lieverd”, maar ze waren toch liever thuis. “Dat begrijp ik”, zei de koning daarop.

Verder sprak koning Willem-Alexander onder meer met vertegenwoordigers van stichting Pameijer – een organisatie die mensen ondersteunt die moeite hebben om aan te sluiten bij de samenleving – en de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland over hoe zij het programma Simpel Switchen in de Participatieketen vertalen naar de praktijk. Zo werd verteld dat mensen ook altijd weer een stapje terug kunnen doen als ze erachter komen dat werken in de reguliere arbeidsmarkt toch niet uitpakt zoals verwacht.