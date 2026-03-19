Koning praat met Curaçaose bewoners over geopolitieke spanningen

Koning Willem-Alexander heeft woensdagavond (lokale tijd) op Curaçao een bijeenkomst bezocht waar met verschillende burgers werd gesproken over de geopolitieke situatie rondom Venezuela en de spanningen die dat heeft opgeleverd op het eiland. De koning luisterde, samen met staatssecretaris Eric van der Burg (Koninkrijksrelaties), naar verschillende verhalen over 3 januari van dit jaar.

Op die dag ontvoerde Amerika tijdens een militaire actie in Venezuela president Nicolás Maduro, die daarop naar de VS werd gebracht. De actie kwam na een maandenlange opbouw van Amerikaanse militaire aanwezigheid in de Caribische Zee. In de periode na de inval was er 24 uur lang geen luchtverkeer in de regio mogelijk.

Dit leidde tot angst en onzekerheid bij burgers op Aruba, Curaçao en Bonaire, drie Caribische eilanden in het Koninkrijk die op tientallen kilometers van Venezuela liggen. De koning luisterde naar alle persoonlijke verhalen, waarbij hij ook de solidariteit binnen het Koninkrijk benadrukte.

Willem-Alexander was op woensdag op Aruba voor de viering van 40 jaar status aparte. Hij sloot de dag op Curaçao af en vliegt daarna terug naar Nederland.