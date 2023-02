Koning praat met familie aardbevingsslachtoffers Turkije en Syrië

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in Den Haag een ontmoeting gehad met familieleden en vrienden van slachtoffers van de aardbevingen in Turkije in Syrië. Hij sprak met hen over de situatie in beide getroffen landen in Vadercentrum Adam in de wijk Laakkwartier. Ook de Haagse burgemeester Jan van Zanen was erbij.

De koning, die toen hij prins was ooit al een bezoek heeft gebracht aan het Vadercentrum, hoorde verhalen van aanwezigen aan. Zo vertelde een vrouw dat elf familieleden van haar onder het puin vandaan zijn gehaald. “Ik zag het en wilde het niet geloven”, vertelde ze over de ramp. Een man liet weten dat hij mensen in het getroffen gebied spreekt die het moeilijk hebben. De koning noemde het “een hele moeilijke situatie” en wenste onder meer de man “veel kracht en sterkte” toe. Hij zei tegen de aanwezigen dat hij weet dat heel Nederland met hen meeleeft.

In Den Haag wonen veel mensen met een Turkse, Syrische, Turks-Arabische en Koerdische achtergrond. Zij ontmoeten elkaar onder meer in het Vadercentrum, waar de koning de dagelijkse maaltijd voor vrijwilligers bijwoonde. Hij praatte met vertegenwoordigers uit deze gemeenschappen over onder meer wat ze kunnen doen voor hun getroffen familie en vrienden.

Het Vadercentrum organiseert woensdag, tijdens de landelijke actiedag van Giro555, een benefietactie voor de getroffenen van de aardbevingen. Zo is er een solidariteitsbijeenkomst, een maaltijd en een cultureel programma.