Koning praat met jongeren over toekomst van de jeugd in Pekela

Koning Willem-Alexander heeft tijdens zijn bezoek aan Oude Pekela woensdag aandachtig geluisterd naar jongeren die vertelden over het leven in het Groningse dorp. Op een skatebaan naast de Wedderklap-brug ging hij in gesprek over hun toekomst en poseerde hij met de lokale jeugd.

Na de ontvangst op de brug zelf en een gesprek ernaast, liep de koning samen met burgemeester Jaap Kuin van de gemeente Pekela naar het afgezette skatepark. Onderweg vroeg een jongetje of hij Willem-Alexander ‘de vijf’ mocht geven, waarop de koning zei dat hij maar naar hem toe moest rennen. Anderen wilden graag op de foto, maar dat moest “heel snel, heel snel, heel snel” omdat het gezelschap door moest.

Op de skatebaan vertelden jongeren en een jongerenwerker de koning vervolgens over hun ontmoetingsplek, het opgroeien in Oude Pekela en hun dromen voor de toekomst. Willem-Alexander was onder meer benieuwd of jongeren uit Pekela weg wilden, of dat ze hier liever wilden blijven wonen. In het geval van het tweede, moest er volgens een meisje wel wat gebeuren om het voor jongeren aantrekkelijker te maken. De koning vroeg wat ze bijvoorbeeld miste, waarop ze antwoordde dat er weinig goede ontmoetingsplekken voor jongeren waren. Een bioscoop in het dorp is er niet, maar ze waren volgens haar wel bezig om dat te realiseren.

Tijdens het gesprek feliciteerde een van de jongeren Willem-Alexander met het feit dat hij woensdag veertig jaar zijn vliegbrevet heeft, waarop de koning hem dankbaar en lachend de hand schudde. De koning werd ook gevraagd naar zijn eigen vrijetijdsbesteding, waarop hij antwoordde dat hij graag sportte en er veel met zijn gezin op uitgaat om leuke dingen te doen. Het gesprek werd afgesloten met een groepsfoto die, op verzoek van de koning, door de burgemeester werd gemaakt. De koning zei dat het wel goed zou komen als het met de jeugd in Pekela goed ging. Dat was volgens zijn bevindingen het geval. “Ik zie veel vlaggen van mensen die geslaagd zijn.”