Koning praat met Schoof en anderen over ‘politieke situatie’

Koning Willem-Alexander praat maandag met demissionair premier Dick Schoof over de “politieke situatie” die is ontstaan met het vertrek van NSC uit het al demissionaire kabinet. Daarna ontvangt de koning een voor een Jan Anthonie Bruijn, de voorzitter van de Eerste Kamer, Thom de Graaf, vice-president van de Raad van State, en Martin Bosma, voorzitter van de Tweede Kamer.

De gesprekken zullen volgens de Rijksvoorlichtingsdienst gaan over “mogelijke oplossingen” in de “complexe situatie”. De koning zal in de gesprekken wijzen op het belang dat het kabinet zijn werk blijft doen.

Het NSC-smaldeel trok zich vrijdag terug uit het kabinet kort nadat NSC-minister Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken) was opgestapt omdat hij te weinig steun voelde voor nieuwe maatregelen tegen Israël. De verdeling van de kabinetsposten die zijn vrijgevallen door het vertrek van NSC moet woensdag rond zijn als de Tweede Kamer over de ontstane politieke situatie debatteert. VVD en BBB moeten als overgebleven partijen in het demissionaire kabinet negen posten vullen.

Ook in België is er onrust in het kabinet over Gaza. Buitenlandminister Maxime Prévot dreigt met een “grote crisis” als hij geblokkeerd wordt door andere partijen om meer maatregelen te nemen tegen Israël. De Belgische ministersploeg komt woensdag hierover bijeen.