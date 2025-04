Koning praat op universiteit over grensoverschrijdend gedrag

Koning Willem-Alexander gaat donderdag 24 april naar de Universiteit Leiden om te praten over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Hij is uitgenodigd door Mariëtte Hamer, regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld.

De koning praat op de universiteit, waar hij zelf jaren geleden geschiedenis studeerde, over hun inspanningen in de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarna doet hij mee aan een workshop van GELIJKSPEL, een organisatie die door open gesprekken te voeren over seksuele omgang werkt aan een veilig studentenleven. Met studentenorganisaties praat de koning over hun inzet om seksueel grensoverschrijdend gedrag tegen te gaan en een consentcultuur te bevorderen.

Hamer werd in 2022 door het kabinet aangesteld om te adviseren over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld. Dat gebeurde naar aanleiding van wangedrag bij onder meer voetbalclub Ajax en talentenjacht The Voice of Holland. Het is haar taak om met oplossingsrichtingen te komen en het gesprek daarover aan te jagen.