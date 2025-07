Koning praat over bruggen, jeugd, vezelhennep en sport in Pekela

Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan Oude Pekela, een dorp in het oosten van Groningen. Tijdens het bezoek stonden bruggen, de lokale jeugd, een vezelhennepbedrijf en sportactiviteiten als volleybal en korfbal centraal.

De koning werd aan het einde van de middag door burgemeester Jaap Kuin ontvangen op De Wedderklap, een van de vele bruggen in de gemeente Pekela. Bij de brug ontmoette Willem-Alexander vertegenwoordigers van de Dorpscoöperatie Pekela, die zich inzet om 28 van de 34 bruggen over het Pekelder Hoofddiep te behouden, omdat deze anders worden weggesaneerd vanwege de hoge kosten. De koning liet zich hierover op de kade naast de brug informeren, onder grote belangstelling van de lokale inwoners.

Na het gesprek liepen de koning en zijn gezelschap door naar een nabijgelegen skatebaan, waar hij met jongeren in gesprek ging over hun toekomstplannen en hoe ze het in de gemeente Pekela hebben. Tussendoor werd hij links en rechts gevraagd om een foto of een handdruk, waar de koning in veel gevallen best even tijd voor wilde maken.

Vezelhennep en volleyballen

De volgende stop was het lokale bedrijf Dun Agro Hemp Group, een bedrijf dat zich richt op de teelt en verwerking van vezelhennep. Hier kreeg Willem-Alexander een rondleiding en ging hij met medewerkers onder meer in gesprek over de verschillende soorten hennep en de toepassing van het materiaal in bijvoorbeeld woningbouw. Tijdens een rondetafelgesprek filosofeerde operationeel directeur Kees Dun bijvoorbeeld over ‘biobased’ bouwen, waarbij de helft van de materialen uit vezelhennep bestaat. Dat zou volgens hem al 50 procent meer zijn dan nu gebeurt.

Tot slot ging de koning langs in Multifunctioneel Centrum De Binding, een dorpshuis waar dagelijks sportieve en culturele activiteiten worden georganiseerd. In de sportzaal maakte de koning een rondje langs kabouterjudo, badminton, korfbal en volleybal. Terwijl Willem-Alexander in gesprek was, stuiterde een bal gevaarlijk dicht naar hem toe. “Dat ging net goed”, lachte een van de korfballers toen hij de bal kwam halen.

Het bezoek werd afgesloten met een rondetafel waarin vrijwilligers vertelden over wat zij deden in het buurthuis en hoe het sociale leven in Oude Pekela is. De koning vroeg zich bijvoorbeeld af waarom er vaak negatief werd gedaan over Pekela, maar dat was volgens zijn gesprekspartners omdat ze zelf vaak te bescheiden zijn om heel positief te doen. Onder luid gejoel liep de koning na het gesprek naar de auto, waar hij voor vertrek toch nog een paar keer met mensen op de foto ging. Een kleine jongen die “Willem! Willem!” schreeuwde om een foto, werd door zijn moeder teruggefloten. “Majesteit, zeg je dan!”