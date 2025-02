Koning praat over situatie in de wereld bij Landmachtraad

Koning Willem-Alexander heeft woensdagochtend een bezoek gebracht aan de Landmachtraad op de Kromhout Kazerne in Utrecht. Deze raad is het hoogste besluitvormings- en adviesorgaan binnen de Koninklijke Landmacht. Hij sprak daar over de huidige geopolitieke situatie in de wereld.

De Landmachtraad bestaat uit de Commandant Landstrijdkrachten, luitenant-generaal Jan Swillens, en zijn ondercommandanten. De raad komt ongeveer elke maand bijeen. Tijdens de bijeenkomst van woensdag stonden de huidige geopolitieke situatie en de ontwikkelingen binnen de Landmacht op de agenda. In het bijzijn van de koning werd verder ook gesproken over de stappen die worden ondernomen voor een eventuele gereedstelling. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om nieuwe middelen en dreigingen en de noodzaak voor materieel, oefenplekken en extra militairen en ondersteuning.

Ook de andere krijgsmachtonderdelen hebben een raad, zoals de Admiraliteitsraad, de Luchtmachtraad en de Marechausseeraad. Koning Willem-Alexander gaat regelmatig bij de krijgsmacht en de raden op bezoek.