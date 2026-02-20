Koning prijst goud Antoinette Rijpma-de Jong en shorttrackers

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben de Nederlandse schaatsers gefeliciteerd met hun successen van vrijdagavond op de Olympische Spelen.

“Maar liefst twee keer goud voor Nederland op de Olympische Spelen in Milaan! Antoinette Rijpma-de Jong won na een meesterlijke rit met een fenomenale slotronde op de 1500 meter voor vrouwen een gouden medaille. En voor het eerst in de geschiedenis wonnen de shorttrackers Teun Boer, Melle en Jens van ’t Wout en Friso Emons een gouden medaille op de 5000 meter aflossing. Van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestaties”, meldt het koningspaar op sociale media.

Dankzij deze twee gouden plakken staat Nederland met nog twee dagen te gaan op de vierde plaats in het medailleklassement.