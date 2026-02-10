Koning prijst hoge niveau vrouwensport in Nederland

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima hebben in het TeamNL Huis in Milaan nog even nagepraat met langebaanschaatssters Jutta Leerdam en Femke Kok, die olympisch goud en zilver wonnen op de 1000 meter. Na de huldiging prees het koningspaar onder meer het hoge niveau van de vrouwensport in Nederland, is te zien in een filmpje dat TeamNL op Instagram plaatste.

“Kijk eens naar de Nederlandse rangschikking in Parijs als je de vrouwen eruit haalt. Dan zijn we nergens”, zei de koning toen Leerdam opmerkte dat de vrouwen de eerste medailles voor Nederland binnenhaalden. “Ook op de Zomerspelen hoor, dat is echt. (…) We doen alsof het normaal is. We hebben gewoon heel veel goede vrouwen.” De koningin zei dat Leerdam en Kok vooral hun mentaliteit aan het hele team moesten doorgeven.

Het kwartet analyseerde vervolgens de winnende rit van Leerdam. Willem-Alexander wilde weten of Leerdam tijdens haar rit al wist of ze haar tegenstandster, titelverdedigster Miho Takagi uit Japan, achter zich had gelaten. “Bij de finish pas”, antwoordde de schaatsster. “Bij de laatste bocht dacht ik: oh ja, dit ging wel goed.”

Willem-Alexander en Máxima zaten maandag op de tribune toen Leerdam en Kok de eerste medailles voor Nederland bezorgden.