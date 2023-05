Koning prijst in podcast inzet zorgpersoneel tijdens pandemie

Koning Willem-Alexander prijst in de podcast Door de ogen van de koning de “ongelooflijke inzet van het zorgpersoneel” tijdens de coronapandemie. In het wekelijkse programma met radiomaker Edwin Evers uit hij zijn respect voor hoe zorgmedewerkers “zonder de gevaren goed te kennen en zonder de beste beschermingsmiddelen” hun werk moesten doen toen corona uitbrak.

In de podcast komt ook verpleegkundige Nienke aan het woord, die in maart 2020 tijdens haar werk in het Zwolse ziekenhuis Isala een bezoek kreeg van Willem-Alexander. Ze zegt dat de koning zichtbaar was aangedaan door de verhalen van het personeel. Het staatshoofd herinnert zich van dit bezoek vooral de angsten die heersten bij de verplegers voor “wat nog komen ging”. Op dat moment was het in Zwolle nog niet zo’n zware situatie als in het zuiden van het land.

“Iedereen die in de zorg werkt heeft het maximum getoond wat ze konden doen”, vindt de koning. Hij noemt het zorgpersoneel “de verdedigingslinie tegen dit virus”.

In de podcast praat de koning met Evers elke week over een ander jaar uit zijn tienjarige koningschap. Deze week ging het over 2020, toen de coronapandemie uitbrak.