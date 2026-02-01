Koning prijst ‘magistrale’ Van der Poel na achtste wereldtitel

Koning Willem-Alexander is vol lof over Mathieu van der Poel, die in Hulst voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden is geworden. “Het was natuurlijk sportgeschiedenis wat we vandaag gezien hebben”, reageerde de koning na afloop bij de NOS.

“Als je acht keer wereldkampioen kan worden. Dat is zo uniek”, zei koning Willem-Alexander. “Nu hij zo magistraal gewonnen heeft en zo ongelooflijke klasse getoond heeft, kunnen we niets anders dan ongelooflijk trots zijn op wat hij hier gedaan heeft voor het Nederlandse fietsen”.

Van der Poel werd door zijn achtste titel alleen recordhouder. De Belg Erik De Vlaeminck werd in de jaren zestig en zeventig zeven keer wereldkampioen.