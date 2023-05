Koning probeert slachtoffers toeslagenaffaire hoop te geven

Koning Willem-Alexander wil in zijn functie als staatshoofd slachtoffers van de toeslagenaffaire “perspectief en hoop” geven. Dat zegt hij tegen radiomaker Edwin Evers in de nieuwe aflevering van de podcast Door de ogen van de Koning, die donderdag is verschenen.

De koning noemt de toeslagenaffaire “iets verschrikkelijks waar vele mensen echt onrecht is aangedaan. Waar wet en regelgeving, die waarschijnlijk met de beste bedoeling in elkaar gezet is, zo fout uitwerkt op een grote groep in Nederland. Dat die toch tot op de dag van vandaag daar echt kapot van zijn. En nog steeds dagelijks de nadelen en de nadelige effecten daarvan voelen”.

De vorst spreekt een bepaalde groep van slachtoffers van de toeslagenaffaire regelmatig. “En ik zit daar dan ook op een gegeven moment, ik kan ook niet meer doen dan maar proberen te begrijpen wat hun problemen zijn. En af en toe terug te koppelen aan de staatssecretaris van Toeslagen of aan de minister-president of aan anderen. In mijn rol kan ik helaas niet veel meer doen dan dat”, bekent de koning.

Traag

De situatie bij de inwoners van Groningen die kampen met de gevolgen van de aardbevingen daar is volgens de koning niet veel anders. “Ook daar is het ontzettend traag, helaas. Het herstel en ook de erkenning van het leed en alles. Sommige mensen worden wel geholpen. Het kan natuurlijk niet allemaal tegelijkertijd, dat begrijp ik ook wel. Alles moet altijd goed uitgezocht worden, dat begrijp ik ook wel. Want ook dat is weer gemeenschapsgeld wat verantwoord uitgegeven moet worden. Maar je moet mensen toch perspectief en hoop geven. En dat zien deze mensen absoluut niet. En ik probeer daar af en toe een steentje, een klein steentje aan bij te dragen.”

Evers herinnert de koning aan wat hij zei tijdens zijn inhuldiging in 2013. “In een goed werkende democratie heeft de burger vertrouwen in de overheid en de overheid vertrouwen in de burger”, zegt de radiomaker. “Dat laatste is misgegaan”, erkent de koning. “Maar ook in een goed werkende democratie wordt dat opgelost. En uiteindelijk zorgen we met elkaar ervoor dat het opgelost wordt. Maar het mag best wel even wat sneller gaan.”