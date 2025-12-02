Koning proeft Surinaamse frisdrank Fernandes: goed jaartje

Koning Willem-Alexander heeft zich in Suriname de frisdrank van Fernandes goed laten smaken. Tijdens een bezoek aan de limonadefabriek in Paramaribo mocht hij samen met de koningin ‘blind’ proeven. De koning was enthousiast over zijn sample en grapte dat het “een goed jaartje” betrof.

Het proeven vond plaats in een proeflokaal van Fernandes Bottling Company. Het in 1910 opgerichte bedrijf is een van de grootste van Suriname. Elke dag vindt er om de vier uur een smaaktest plaats. Dat gebeurt door een zorgvuldig geselecteerd panel dat zogenoemde off-notes, afwijkende smaken, in de limonade kan herkennen.

Het koningspaar hoefde niet te voldoen aan de selectiecriteria voor het panel. Zij mochten gewoon proeven, ieder aan een eigen tafeltje dat door middel van een schot van elkaar was gescheiden. De koning was daarbij in een lollige bui en keek steeds even om het hoekje naar zijn vrouw. “Heb jij al wat? Proef je al wat? Ruik je al wat?”, vroeg hij lachend.

‘Te zoet’

Toen ze de proefmonsters kregen, een klein plastic kuipje met knalroze limonade, gaf de koningin te kennen de smaak van Fernandes-producten niet te kennen. “Dat geeft niet”, stelde Monique Modiwirijo, de leider van de testafdeling, haar gerust. “U hoeft alleen maar te proeven en te zeggen of u het lekker vindt.” Máxima nam een slokje. “Dit is goed, maar voor mij te zoet”, zei ze. “Wij Surinamers houden van zoet”, lachte Modiwirijo.

Het koningspaar kreeg voor het proefmoment een rondleiding door de fabriekshal, waar ze uitleg kregen over onder meer het mengproces van de frisdrank en het proces van maken, vullen en afvoeren van frisdrankflessen. Aansluitend aan de rondleiding en de proeverij sprak het koningspaar met de oprichter van Great Plastic Bake Off, een recyclingproject voor plastic afval, waarmee Fernandes samenwerkt. Ter afsluiting kregen de koning en koningin ieder een klein ‘wijnkistje’ met daarin een klein flesje Fernandes.