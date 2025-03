Koning proost op vriendschap en samenwerking bij staatsbanket

Koning Willem-Alexander heeft tijdens het staatsbanket ter ere van het staatsbezoek van Nederland aan Cyprus geproost op de vriendschap tussen beide landen. Ook prees hij in zijn tafelrede in het presidentieel paleis de verschillende manieren waarop de landen met elkaar samenwerken.

De koning zei “vereerd en geroerd” te zijn door de uitnodiging van president Nikos Christodoulides om een staatsbezoek aan het land te brengen. Hij stelde dat Cyprus zich “op indrukwekkende wijze vernieuwt” en zijn economie “een steeds bredere basis” geeft. Het staatsbezoek is het eerste ooit van Nederland aan Cyprus.

In zijn toespraak verwees hij ook naar enkele plaatsen die hij eerder op de eerste dag van het staatsbezoek met koningin Máxima had bezocht, zoals het Joint Rescue Coordination Center in Larnaca. Daar leerde hij meer over de inspanningen van Cyprus als het gaat om de repatriëring en opvang van burgers bij crises in de regio. “Wij zijn dankbaar voor de steun die u geeft als het erom spant”, zei de koning.

Studenten

De koning benoemde ook de honderden Cypriotische studenten die Nederland elk jaar op diverse onderwijsinstellingen mag verwelkomen. “Ons land heeft tien keer minder zonuren per jaar dan Cyprus. Fijn dat jonge Cyprioten zich daardoor niet laten afschrikken en dat zij zich thuis voelen bij ons in het noorden”, zei hij.

Tot slot zei de koning de uitnodiging van de president te zien als een bevestiging van “de hechte band die tussen onze landen is gegroeid”, maar ook “als een wederzijdse belofte voor de toekomst”, waarin de landen “elkaar blijven steunen en versterken als gelijkwaardige partners en vrienden in Europa”.