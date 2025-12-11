Koning refereert aan ‘eerste Nokia’ bij staatsbanket voor Finland

Koning Willem-Alexander heeft in zijn toespraak bij het staatsbanket ter gelegenheid van het staatsbezoek van Finland aan Nederland gerefereerd aan een aantal bekende Finse merken. Hij benoemde onder meer mokken van het merk Iittala en vazen van Aalto. “En wie heeft er geen fijne herinneringen aan zijn eerste Nokia-telefoon?”, zei hij.

In de Burgerzaal van het Koninklijk Paleis Amsterdam op de Dam klonk hier en daar een “oeh” toen de koning de interland tussen Nederland en Finland van twee maanden geleden benoemde. De wedstrijd in de Johan Cruijff Arena werd met 4-0 beslist in het voordeel van Nederland. “Ik laat de nabespreking liever over aan degenen die aan de tafel van meneer Litmanen zitten”, sprak de koning, verwijzend naar de Finse oud-Ajax-speler, die ook bij het banket aanwezig was.

Een serieuzere toon sloeg de koning aan toen hij president Alexander Stubb prees voor zijn rol in de gesprekken over steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland. “Samen met Oekraïne probeert u onvermoeibaar extra internationale steun te mobiliseren tegen de agressie van uw beider buurman”, sprak de koning. “De manier waarop u opereert, verdient groot respect.”

NAVO

De koning sprak verder zijn steun uit voor Finland, dat door de oplopende spanning met buurland Rusland in 2023 toetrad tot de NAVO. “Door uw ligging, door uw geschiedenis weet u als geen ander wat op het spel staat. Laat ik heel duidelijk zijn: u staat er niet alleen voor. U vindt ons aan uw zijde, samen met onze partners in de Europese Unie en de NAVO!”

Het staatsbezoek van Finland aan Nederland begon donderdagochtend. Vrijdag staan er nog enkele onderdelen op het programma, waaronder een bezoek aan het NAVO Communicatie- en Informatieagentschap en de Staten-Generaal.