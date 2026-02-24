Koning regelt ‘patatje mayo’ voor schaatser Jorrit Bergsma

Koning Willem-Alexander heeft Jorrit Bergsma dinsdag tijdens de officiële ontvangst van de olympische medaillewinnaars op Paleis Noordeinde verrast met een “patatje mayo”. Daarmee vervulde de vorst een wens van de schaatser. “Regelen we eventjes”, lacht de koning in een filmpje dat TeamNL dinsdagavond online zette.

Bergsma, die in Milaan goud en brons won, grapte maandag in De 538 Ochtendshow op Radio 538 dat hij maar één wens had als het om eten ging. “Doe maar een patatje mayo”, zei hij.

Dat had blijkbaar ook de koning opgevangen. “Jorrit had erom gevraagd”, zegt Willem-Alexander in de video als een bediende met schaaltjes patat aankomt. “Ja, ja, als je het wilt kun je het krijgen!”

De vette verrassing van de koning werd enthousiast ontvangen door de groep sporters om de koning heen. “Geweldig!”, is te horen. En een ander zegt: “Dat was een goed idee, Jorrit.”