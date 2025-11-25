Koning reikt Erasmusprijs uit in Koninklijk Paleis Amsterdam

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag de Erasmusprijs uitgereikt aan de Amerikaanse filosoof, wetenschapshistoricus en auteur Donna Haraway. Dat gebeurde in het Koninklijk Paleis in Amsterdam in het bijzijn van prinses Beatrix.

De Erasmusprijs wordt jaarlijks toegekend aan een persoon of instelling die een buitengewone bijdrage heeft geleverd op het gebied van de geesteswetenschappen, sociale wetenschappen of de kunsten. Het thema was dit jaar ‘de wetenschap van wat ons bindt’.

De jury noemt Haraway “een van de meest invloedrijke personen in de filosofie en de hedendaagse kunstwereld” en vindt haar “een onbaatzuchtige denker die met haar werk strijdt voor meer gelijkwaardigheid en openheid”.

De prijs, een initiatief van de Stichting Praemium Erasmianum, bestaat uit een bedrag van 150.000 euro. De koning is regent van de stichting.