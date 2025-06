Koning reikt eremedaille uit aan Carolien Gehrels

Koning Willem-Alexander heeft maandag de Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje uitgereikt aan Carolien Gehrels. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Zij kreeg de onderscheiding voor onder meer haar jarenlange voorzitterschap van Stichting Méér Muziek in de Klas.

Gehrels ontving de eremedaille op Paleis Huis ten Bosch. Ze is sinds 2015 voorzitter van de stichting, die zich hardmaakt voor meer kunst- en cultuuronderwijs voor alle kinderen en jongeren, zowel op school als daarbuiten. Máxima is erevoorzitter van de stichting.

De Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft is een van de hoogste onderscheidingen in de Huisorde van Oranje en kan worden toegekend aan mensen die blijk hebben gegeven bijzonder uit te blinken in de eigenschappen waaraan de medaille haar naam ontleent.