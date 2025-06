Koning reikt in bijzijn Amalia nieuwe standaard uit aan regiment

Koning Willem-Alexander heeft woensdag de nieuwe standaard uitgereikt aan het regiment Huzaren Prinses Catharina-Amalia. De koning noemde het in zijn toespraak “een bijzondere ceremonie, een bijeenkomst met grote gevoelswaarde”.

Willem-Alexander werd vergezeld door zijn dochter, prinses Amalia. In zijn toespraak verwees hij naar een eerdere ontmoeting van de prinses met enkele militairen van het naar haar vernoemde regiment, in 2022. Dat was in het kader van kennismaking met de onderdelen van de Nederlandse krijgsmacht.

Tijdens de ceremonie werden eerst de standaarden van drie oudere regimenten ingeleverd, waaruit het nieuwe regiment voortkomt. Daarna reikte de koning de nieuwe standaard uit. “Onder deze standaard zal de cavalerie een belangrijke nieuwe impuls krijgen. Want binnen enkele jaren zal de Koninklijke Landmacht wederom kunnen beschikken over eigen gevechtstanks”, zei Willem-Alexander daarover. “U krijgt uw ijzeren vuist terug”. Daarmee verwees hij naar het nog op te richten tankbataljon dat bij het regiment wordt ingedeeld.

Tankbataljon

Vorig jaar werd bekend dat Nederland weer een eigen tankbataljon krijgt. In 2011 besloot het toenmalige kabinet om de tanks af te schaffen. Willem-Alexander stelde dat het lange tijd een droom bleef dat er een eigen bataljon zou komen in de Duits-Nederlandse samenwerking, maar dat die droom nu uitkomt. Hij sprak ook in het Duits zijn dank uit voor de samenwerking met Duitsland.

De koning wees in zijn speech verder op de toenemende spanningen in de wereld. “In deze tijd van toenemende dreiging in Europa en de wijdere wereld, moeten we investeren in onze veiligheid en de bescherming van onze vrijheid. Als partners in de NAVO en de Europese Unie staan we sterk.”