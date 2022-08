Koning reikt prijs voor jonge kunstenaars uit

Koning Willem-Alexander reikt in september de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2022 uit. Drie jonge kunstenaars worden op 21 september onderscheiden in het Koninklijk Paleis Amsterdam en ontvangen ieder een bedrag van 9000 euro.

De jury heeft uit 286 inzendingen vijftien kunstenaars genomineerd die voor de Koninklijke Prijs in aanmerking komen. Hun werk zal te zien zijn in een tentoonstelling, die na de prijsuitreiking wordt geopend door de koning. Die tentoonstelling is van 23 september tot en met 23 oktober te bekijken voor het publiek.

De Koninklijke Prijs is in 1871 door koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. De prijs is bedoeld als aanmoediging voor beeldend kunstenaars onder de 35 jaar.