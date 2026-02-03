Koning reikt prijs voor schilderkunst uit aan jonge kunstenaars

Koning Willem-Alexander heeft dinsdag in het Koninklijk Paleis in Amsterdam de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst 2026 uitgereikt. De drie winnaars Gideon van Gameren, Lorian Gwynn en Dion Rosina kregen elk een onderscheiding en aanmoedigingsprijs van 9000 euro.

Ruim 330 kunstenaars hadden hun werk ingezonden voor de 155e editie van de Koninklijke Prijs voor Vrije Schilderkunst. Na een eerdere selectie van vijftien genomineerden koos de jury uiteindelijk drie winnaars. Die werden door de koning op het podium uitgenodigd en gefeliciteerd.

Na de uitreiking opende Willem-Alexander de expositie waar het werk van de winnaars en alle genomineerden te zien is. De koning sprak uitgebreid met de makers over hun kunstwerken en stelde vragen over onder meer het maakproces.

De tentoonstelling in het Koninklijk Paleis Amsterdam is vanaf 4 februari tot en met 29 maart geopend voor het publiek. De Koninklijke Prijs is een van de oudste kunstprijzen in Nederland en werd in 1871 door koning Willem III ingesteld als Koninklijke Subsidie voor Vrije Schilderkunst. De prijs is bedoeld om jonge, talentvolle schilders tot 35 jaar aan te moedigen in hun werk als kunstenaar.