Koning reikt verkouden Máxima zakdoekje aan bij prijsuitreiking

Koning Willem-Alexander heeft een verkouden koningin Máxima donderdag tijdens haar toespraak bij de uitreiking van de Appeltjes van Oranje op Paleis Noordeinde een papieren zakdoekje aangereikt. Dat gebeurde toen de koningin kort haar neus ophaalde en de zaal vertelde dat ze verkouden was. De koning stond direct op van de eerste rij om haar de tissue te geven. Zijn snelle actie leidde tot applaus en gelach in de zaal.

De Appeltjes van Oranje zijn prijzen voor sociale initiatieven in het Koninkrijk der Nederlanden en zijn dit jaar voor de 23e keer uitgereikt. De Grote Appel ging naar Straat Consulaat, een organisatie die zich inzet voor dak- en thuislozen in Den Haag. De twee andere Appeltjes gingen naar Takecarebnb, een Amsterdamse organisatie die statushouders koppelt aan Nederlandse gezinnen, en naar Pro Bista, dat zich op Curaçao inzet voor mensen met een visuele beperking.

In haar toespraak had de koningin speciale aandacht voor het werk dat de genomineerde organisaties achter de schermen uitvoeren. “Vergunningen. Verzekeringen. Marketing. Vrijwilligers werven. Roosters maken…”, somde ze op. “U begon met een mooie magische droom. En voor u het wist, was u manager. En toch: het vuur van uw passie bleef branden. Tot op de dag van vandaag. Ik vind dat geweldig.”

Vooraf waren tien initiatieven genomineerd. Die waren na verschillende selectierondes overgebleven uit het recordaantal van 348 aanmeldingen in januari. Naast koningin Máxima en koning Willem-Alexander, die beschermpaar van het Oranje Fonds zijn, was ook prinses Beatrix aanwezig. De bronzen beeldjes die hier jaarlijks worden uitgereikt, zijn ontworpen door de 87-jarige prinses. Bij het beeldje hoort een geldbedrag van 25.000 euro.