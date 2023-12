Koning reikt zeldzame eremedaille voor voortvarendheid uit

Voor het eerst in bijna een kwart eeuw is er weer een Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje uitgereikt. Koning Willem-Alexander overhandigde de versierselen maandag aan Sadik Harchaoui, mede-initiatiefnemer en ‘chef de mission’ van SchuldenlabNL. Koningin Máxima is erevoorzitter van de stichting.

Harchaoui krijgt de onderscheiding vanwege “zijn grote maatschappelijke betrokkenheid en decennialange inzet om kansen te creëren die mensen een beter perspectief bieden. Zijn werkwijze kenmerkt zich door een grote gedrevenheid, het samenbrengen van mensen en organisaties en het sturen op concrete resultaten”, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst.

De laatste keer dat er een Eremedaille voor Voortvarendheid en Vernuft van de Huisorde van Oranje werd uitgereikt was in 2000 door toenmalige koningin Beatrix. Die ging toen naar oud-Unilevertopman Floris Maljers. Beatrix reikte de onderscheiding tijdens haar regeerperiode in totaal zes keer uit.

SchuldenlabNL is een stichting die als doel heeft om Nederland schuldenzorgvrij te maken door middel van programma’s en projecten.