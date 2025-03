Koning reist met goede herinneringen terug na staatsbezoek Cyprus

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima reizen woensdagavond “met hele goede herinneringen” weer terug naar Nederland. Dat zei hij woensdag in een dankspeech in Nicosia over het eerste Nederlandse staatsbezoek ooit aan Cyprus.

De koning refereerde in zijn toespraak ook aan de snelheid waarmee dit staatsbezoek tot stand was gekomen, nadat de president Nikos Christodoulides de koning vorig jaar februari uitnodigde. “Normaal ga je dan ergens op een plank en dan die plank, dat gaat van plank naar plank naar plank en dan kom je op een lijst en misschien kom je dan een keer boven aan de lijst voor een staatsbezoek”, grapte hij. “Het toont het belang aan dat Nederland hecht aan de goede relaties met Cyprus.”

De koning zei verder tijdens het bezoek genoten te hebben van de reis, maar ook van het weer. “Misschien niet helemaal Cypriotische warmte”, zei hij over de gemiddeld 19 graden tijdens het bezoek, “maar vanuit Nederland gesproken, waar het deze week gewoon nog keurig allemaal zwaar bevroren was, was het toch wel heerlijk om even de zon weer op het gezicht te voelen.”

Het koningspaar vertrekt in avond na afloop het door hen aangeboden concert van harpist Remy van Kesteren.