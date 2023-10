Koning roept op: blijf praten over oorlog in Israël

Koning Willem-Alexander vindt het belangrijk dat mensen blijven praten over de oorlog in Israël en de verschillen in mening daarover. “Je ziet de doorwerking in de Nederlandse maatschappij. We moeten blijven praten, we moeten met elkaar in gesprek blijven”, zei de koning tijdens het persgesprek na afloop van het staatsbezoek aan Zuid-Afrika.

“Polariseren, verder uit elkaar en tegenover elkaar gaan staan, dat leidt eigenlijk tot niks”, vervolgde hij. “Ik roep vooral op: blijf praten met elkaar, ook als je het niet met elkaar eens bent.”

Als voorbeeld noemt de koning twee gemeenteraadsleden uit Amsterdam, die hij op televisie had gezien. Zij waren het niet met elkaar eens, maar bleven het gesprek wel met elkaar voeren. “Neem hen als voorbeeld”, besloot hij.