Koning Salman organiseert internationale korancompetitie in Mekka

De Saudische koning Salman (87) organiseert eind augustus de 43e editie van de jaarlijks terugkerende internationale korancompetitie. Het evenement wordt gehouden in de Grote Moskee in de heilige stad Mekka, meldt staatspersbureau SPA woensdag.

De competitie is een van de activiteiten die het land onderneemt om met name jongeren, van over de hele wereld, aan te moedigen het heilige boek te lezen en uit het hoofd te leren. Aan de korancompetitie doen in totaal 166 deelnemers uit 117 verschillende landen mee.

Vanuit het ministerie van Religieuze Zaken is er voor dit jaar 4 miljoen riyal (ruim 980.000 euro) aan prijzengeld beschikbaar gesteld. Het evenement begint op 25 augustus en duurt tot 6 september.