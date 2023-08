Koning Salman staat internationale islamconferentie in Mekka toe

De Saudische koning Salman (87) heeft onlangs groen licht gegeven voor het houden van een internationale islamconferentie in de heilige stad Mekka. Tijdens de top, georganiseerd door het ministerie van Religieuze Zaken, worden volgens staatspersbureau SPA zo’n 150 gasten uit 85 verschillende landen verwacht.

De bijeenkomst wordt op 13 en 14 augustus gehouden en voorziet in de aanwezigheid van moefti’s, andere islamgeleerden en verschillende religieuze leiders. Zo komen binnen werkgroepen onderwerpen als gematigdheid en het tegengaan van extremisme en terrorisme aan bod. Verder is ook co-existentie, het vreedzaam naast elkaar samenleven van verschillende volkeren, een belangrijk thema tijdens de tweedaagse top.

Er is niet bekendgemaakt of ook de koning, of zijn zoon kroonprins Mohammed bin Salman, hierbij aanwezig zal zijn. In het verleden organiseerde het land, dat zich de rol van centrum van de islam toedicht, vaker vergelijkbare bijeenkomsten.