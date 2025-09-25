Koning: samenwerking Duitsland en Nederland noodzakelijk

Koning Willem-Alexander heeft donderdag samen met de Duitse bondspresident Frank-Walter Steinmeier het 1 Duits-Nederlands Legerkorps (1GNC) in Münster bezocht. Aanleiding was het dertigjarig bestaan van het gezamenlijke korps, maar volgens beide staatshoofden speelde ook de veranderde veiligheidssituatie in Europa een belangrijke rol.

In het hoofdkwartier kreeg de koning uitleg over de geschiedenis van het legerkorps. Zo leerde Willem-Alexander dat het legerkorps begon als samenwerking tussen Nederland en Duitsland in 1995, maar dat er inmiddels twaalf landen zijn verbonden. Het korps kan in crisissituaties een internationale troepenmacht van ruim 50.000 militairen aansturen.

Volgens 1GNC-woordvoerder luitenant-kolonel Henk Schouwenaars bereidt het legerkorps zich mentaal voor op “grootschalig conflict” wat een andere mindset is dan tien jaar geleden. Ook investeren de eenheden in nieuw materieel, zoals gevechtsvoertuigen en munitie. “Helaas is het nodig”, aldus Schouwenaars.

Noodzaak

Die noodzaak onderstreepte ook de koning in zijn toespraak, nadat hij een rondleiding had gekregen langs verschillende landmachtvoertuigen. “Vijf jaar geleden hadden we nooit kunnen bedenken dat het eigenlijk zo noodzakelijk zou zijn dat we hier samen zouden staan”, zei Willem-Alexander. “We laten aan de wereld zien dat wij als Duitsland en Nederland schouder aan schouder staan, voor vrede en vrijheid.”

Het was niet de eerste keer dat de koning het legerkorps bezocht. Tien jaar geleden was hij ook aanwezig bij de viering van het 20-jarig bestaan. De viering van het 25-jarig bestaan in 2020 kon door de coronamaatregelen echter niet doorgaan.