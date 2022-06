Koning schenkt douane eigen banier en decoraties bij jubileum

Koning Willem-Alexander heeft de jarige douane dinsdag een paar aardige cadeaus geschonken ter gelegenheid van het 425-jarig jubileum. Zo heeft de oudste rijksdienst nu een eigen banier. “Het werd tijd”, vond de koning bij de jubileumviering in de Theaterhangaar op marinevliegkamp Valkenburg.

Hij complimenteerde Maarten Beneker, de man die daar de laatste jaren voor wedijverde met zijn vasthoudende inzet. Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) overhandigde het eredoek aan directeur-generaal Nanette van Schelven.

Er was nog een geschenk: de douane heeft nu ook drie eigen onderscheidingen. De dienst kan voortaan het ereteken van verdienste, de onderscheiding voor bijzondere operationele inzet en de medaille voor trouwe en langdurige dienst uitreiken. Eerstgenoemde onderscheiding ging dinsdag direct naar Beneker, die de decoratie door de directeur-generaal kreeg opgespeld. “Het was een totale verrassing”, bekende Beneker. Zijn idee voor onderscheidingen was in 2018 meteen opgepikt door de Kanselarij der Nederlandse Orden, vertelde kanselier Henk Morsink.

Marechaussee

De douane maakte er in het bijzijn van de koning en diens neef prins Pieter-Christiaan, die vanwege zijn werkzaamheden voor de marechaussee op Schiphol veel met de douane heeft samengewerkt, een feestje van met veel muziek en een terugblik op het lange verleden. Dat ging helemaal terug tot de bekrachtiging van de oprichting van ‘Convooyen en Licenten’ op 14 juni 1597 door de toenmalige Staten-Generaal.

Het theater, thuisbasis van de musical Soldaat van Oranje, leende zich goed voor een voorstelling, compleet met drones, snuffelhonden en mobiele röntgenscanners toen de zijwand opendraaide. “De douane moet blijven veranderen”, aldus Van Schelven. De stroom pakketjes die iedereen nu over de hele wereld bestelt vraagt bijvoorbeeld om een andere benadering, maar dat geldt recent ook voor de nieuwe grens door brexit of voor de sancties tegen Rusland en Belarus.

Drugsvangsten

De koning kreeg na afloop van het officiële gedeelte nog kort tekst en uitleg van douaniers. Die vertelden over de snuffelhonden, de scanners en drugsvangsten in de haven. Willem-Alexander wilde weten welk percentage van containers nu daadwerkelijk wordt gecontroleerd en wat bepaalt – intuïtie of algoritme – wat wordt gecheckt.