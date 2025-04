Koning scherpt persoonlijk record aan: 3432 lintjes

Koning Willem-Alexander heeft nog nooit zoveel lintjes toegekend als dit jaar. Tijdens de lintjesregen vrijdag ontvingen 3432 mensen een koninklijke onderscheiding. Dat is het hoogste aantal sinds 2010, onder de toenmalige koningin Beatrix.

Vorig jaar kregen 3375 mensen een erkenning voor Koningsdag, het jaar ervoor 2832 mensen. De stijging komt doordat veel mensen zich inzetten voor de samenleving, meldt het Kapittel voor de Civiele Orden. “We zijn actief op de sportvereniging en in het buurthuis. In kerk, synagoge en moskee. Met ouderen of met vluchtelingen”, stelt voorzitter Ank Bijleveld in een verklaring.

De oudste gedecoreerde is de 97-jarige P.S. Roeland uit Alblasserdam. Hij was tussen 1968 en 2018 vrijwillig organist in de kerk en is tot op de dag van vandaag betrokken bij een plaatselijke ouderenbond. De jongste persoon die een lintje heeft gekregen, is de 25-jarige Sjoerd de Graaff uit Capelle aan den IJssel. Hij raakte als kind betrokken bij de lokale radiozender, die hij tegenwoordig leidt. Daarnaast heeft hij een belangrijke rol bij een lokale omroep in Amsterdam. Beiden zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.